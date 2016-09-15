Происшествия

Никита Белов
3 Апреля, 2017 16:40

ГУ МЧС России опубликовали телефоны горячей линии в Санкт-Петербурге

Телефон горячей линии МЧС.
Источник фото: kreditadvo.ru
Санкт-Петербург, 03 Апреля - DIXINEWS.

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв на станциях «Сенная» и «Технологический институт».

В настоящее время стало известно, что сработало одно самодельное взрывное устройство, в результате взрыва есть погибшие и раненые, число которых пострадавших постоянно уточняется.

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По предварительным данным, при взрывах пострадало около 50 человек, около 10 убитых и 20 раненых. Их эвакуация проходит в экстренном порядке всеми экстренными службами. В результате происшествия петербургский метрополитен полностью остановлен. Произведена эвакуация всех пассажиров.

Для родственников и близких людей в настоящее время заработали телефоны горячей линии: +7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, +7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ, +7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ.

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