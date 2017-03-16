В московском метро срочно усилили охрану после взрыва в Санкт-Петербурге

В данный момент метрополитен столицы после взрыва в метро Санкт-Петербурга принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Об этом сообщил на своей странице в Твиттере Московский метрополитен.

«Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности России», - говорится в этом сообщении.

Также отметили, что столичное метро готово помочь Петербурскому в случае необходимости.