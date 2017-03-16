|
Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 16:30
В московском метро срочно усилили охрану после взрыва в Санкт-Петербурге
Москва, 03 Апреля - DIXINEWS.
В данный момент метрополитен столицы после взрыва в метро Санкт-Петербурга принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Об этом сообщил на своей странице в Твиттере Московский метрополитен.
«Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности России», - говорится в этом сообщении.
Также отметили, что столичное метро готово помочь Петербурскому в случае необходимости.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия