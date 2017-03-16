Происшествия

Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 16:30

В московском метро срочно усилили охрану после взрыва в Санкт-Петербурге

Московский метрополитен.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 03 Апреля - DIXINEWS.

В данный момент метрополитен столицы после взрыва в метро Санкт-Петербурга принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Об этом сообщил на своей странице в Твиттере Московский метрополитен.

«Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности России», - говорится в этом сообщении.

Также отметили, что столичное метро готово помочь Петербурскому в случае необходимости.

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