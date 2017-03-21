Глава Минздрава опубликовала срочное распоряжение по факту взрывов в питерском метро

Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, сообщил ИА DixiNews о распоряжении Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по факту взрывов в питерской подземке.

В связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений, находящихся на территории города, оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим.