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Никита Белов
3 Апреля, 2017 15:53
Глава Минздрава опубликовала срочное распоряжение по факту взрывов в питерском метро
Москва, 03 Апреля - DIXINEWS.
Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, сообщил ИА DixiNews о распоряжении Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по факту взрывов в питерской подземке.
В связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений, находящихся на территории города, оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим.
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