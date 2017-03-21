Происшествия

Никита Белов
3 Апреля, 2017 15:53

Глава Минздрава опубликовала срочное распоряжение по факту взрывов в питерском метро

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Источник фото: zampolit.com
Москва, 03 Апреля - DIXINEWS.

Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, сообщил ИА DixiNews о распоряжении Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по факту взрывов в питерской подземке.

В связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений, находящихся на территории города, оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим.

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