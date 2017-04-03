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Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 15:29
В Питере произошел взрыв в метро, есть погибшие
Санкт-Петербург, 03 Апреля - DIXINEWS.
Взрыв произошел между станциями «Сенная» и «Технологический институт» синей ветки метро в Санкт-Петербурге.
Как отмечается в органах внутренних дел, уже есть погибшие и раненые.
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«Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено», - отметил источник в МВД.
По предварительным данным, пострадавших более 10 человек, среди них есть дети. В данный момент эти две станции метро закрыты, проходит эвакуация пассажиров.
Очевидцы публикуют фотографии в соцсетях с места происшествия.
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