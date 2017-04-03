ЧП

Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 15:29

В Питере произошел взрыв в метро, есть погибшие

Фотографии в соцсетях с места происшествия.
Источник фото: ria.ru
Санкт-Петербург, 03 Апреля - DIXINEWS.

Взрыв произошел между станциями «Сенная» и «Технологический институт» синей ветки метро в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в органах внутренних дел, уже есть погибшие и раненые.

Видео по теме :
Взрыв в метро Петербурга: погибли 10 человек

«Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено», - отметил источник в МВД.

По предварительным данным, пострадавших более 10 человек, среди них есть дети. В данный момент эти две станции метро закрыты, проходит эвакуация пассажиров.

Очевидцы публикуют фотографии в соцсетях с места происшествия.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Очевидец: о ликвидации катастрофы в украинском городе Балаклея
В районе Омской области введен режим ЧС из-за проблем с питьевой водой
В Нижегородской области львица травмировала работника зоопарка

НАК: в питерском метро был только один взрыв
Фигуристка Евгения Медведева поделилась секретами побед
Василий Пискарев: надо поддержать родственников погибших
Взрыв в метро: Путин выразил соболезнования семьям погибших
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Объявлены официальные данные о теракте в Питере – 9 погибших
Казань, 03 Апреля, 17:28.
Открыта регистрация на форум активных граждан «Сообщество» в Казани
Москва, 03 Апреля, 16:48.
Московский метрополитен готов прийти на помощь коллегам Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 03 Апреля, 16:40.
ГУ МЧС России опубликовали телефоны горячей линии в Санкт-Петербурге
Москва, 03 Апреля, 16:30.
В московском метро срочно усилили охрану после взрыва в Санкт-Петербурге
Москва, 03 Апреля, 15:53.
Глава Минздрава опубликовала срочное распоряжение по факту взрывов в питерском метро
Санкт-Петербург, 03 Апреля, 15:29.
В Питере произошел взрыв в метро, есть погибшие
Москва, 03 Апреля, 13:27.
Спорткомплекс «Динамо» станет одним из крупнейших в Москве
Алматы, 03 Апреля, 12:39.
Вячеслав Ким открыл дом для детей-аутистов
Санкт-Петербург, 03 Апреля, 12:26.
Опубликован рейтинг самых добрых городов страны
Москва, 03 Апреля, 12:15.
РОЦИТ проверил соцсети на предмет борьбы с «группами смерти»
Ижевск, 03 Апреля, 11:11.
ООО «Департамент аудита» - бухгалтерия и юриспруденция
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия