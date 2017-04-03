В Питере произошел взрыв в метро, есть погибшие

Фотографии в соцсетях с места происшествия.

Взрыв произошел между станциями «Сенная» и «Технологический институт» синей ветки метро в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в органах внутренних дел, уже есть погибшие и раненые.

«Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено», - отметил источник в МВД.

По предварительным данным, пострадавших более 10 человек, среди них есть дети. В данный момент эти две станции метро закрыты, проходит эвакуация пассажиров.

Очевидцы публикуют фотографии в соцсетях с места происшествия.