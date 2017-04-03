Вячеслав Ким открыл дом для детей-аутистов

На минувшей неделе состоялось открытие нового помещения ассоциации «Аутизм победим», а также благотворительного фонда Добровольного общества «Милосердие» (ДОМ).

«Аутизм победим» - это ассоциация родителей, которая открылась ещё в 2011 году.

Инициаторами этой деятельности стали родители детей - аутистов, а также все, кто решил объединиться вокруг данной проблемы. Здесь занимаются с детьми родом из разных регионов Казахстана. Ассоциацию поддерживают компания Efes, ФНБ «Самрук-Казына», а также «Kaspi Bank» и лично их главы Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким.

По словам Аружан Саин - руководителя Фонда «ДОМ»: «Необходимость в таком большом помещении возникла уже давно. С момента создания проекта «Аутизм победим», всегда важное значение имело именно помещение, где занимаются родители с детьми. Всё начиналось с квартир родителей «особенных» детей, с каждой встречей участников становилось всё больше и переезжать приходилось всё чаще. И вот теперь благодаря усилиям Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, ассоциация получила новые площади».

Сейчас организация размещается в доме на Луганского. Ранее ассоциация «Аутизм победим» постоянно платил за аренду помещения. Средства на это поступали к ним от Михаила Ломтадзе, Вячеслава Кима, и других спонсоров. С переездом, сэкономленные деньги, будут перенаправлены на другие нужды организации.

Аружан подчеркивает: «что проблема помещения была первостепенной, так как у программы очень много физических занятий. Не будет помещения – не будет проекта. Теперь, подопечные проекта будут занимать дом площадью 1400 м2. Дом похожий внешне на дворец культуры достался Аружан в полуразрушенном состоянии. После капитального ремонта дом оснащен комнатами для групповых занятий, индивидуальных и небольших групп».

Вячеслав Ким продолжает помогать Добровольному обществу «Милосердие» уже на протяжении долгого времени, не афишируя свою помощь. Бизнесмен выделял средства на акции «Подари детям жизнь» - это еще один проект ДОМа в Казахстане.

Вячеслав Ким является владельцем 58,24 % акций АО «Kaspi Bank», а также председательствует в совете директоров банка. Кроме того он собственник 90 % АО «АЛСЕКО», сообщают Финансовые новости Казахстана.