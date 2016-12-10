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Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 11:11
ООО «Департамент аудита» - бухгалтерия и юриспруденция
Ижевск, 03 Апреля - DIXINEWS.
Региональный рынок бухгалтерских и юридических услуг кажется стабильным и относительно простым лишь на первый взгляд.
Изменения в законодательстве, которые последнее время вносятся практически каждый день, чаще всего имеют общегосударственное значение.
Органы законодательной власти формируют новое законодательство, которое актуально для исполнителей всех уровней. Кроме новых правовых документов для страны в целом, вносятся изменения и в региональные законы.
ООО «Департамент аудита» чётко отслеживает все новые веянья в законодательстве. Своим клиентам они могут обеспечивать обслуживание не только по факту, но и консультировать на будущее - какие правовые акты, актуальные в той или иной сфере, смогут повлиять на функционирование бизнеса клиента.
Только такие опытные компании как «Департамент аудита» могут позволить себе отслеживать абсолютно все изменения общефедерального и регионального законодательства. И соответственно пользоваться ими в практике.
Надежное бухгалтерские и юридическое обеспечение, такое, которое может предоставить ООО «Департамент аудита», непосредственным образом влияет на доходы и безопасность фирмы заказчика услуг. Вы можете экономить на канцелярских товарах, на корпоративном кофе, но экономить на бухгалтерии просто преступление!
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