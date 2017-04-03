Спорткомплекс «Динамо» станет одним из крупнейших в Москве

3 апреля Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции стадиона «Динамо».

Также он посетил расположенную рядом стройку станции метро «Петровский парк» Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.

«В районе "Динамо" идет большая стройка. С одной стороны, здесь возводится спортивный и культурно-развлекательный парк, ядром которого будет обновленный стадион "Динамо". Наряду с "Лужниками" и "Парком легенд" на ЗИЛе, "Динамо" станет крупнейшим центром активного отдыха, спорта, культуры и развлечений Москвы. Ежегодно сюда будут приходить миллионы людей. С другой стороны, в районе "Динамо" идет строительство важнейшего транспортного объекта - Третьего пересадочного контура метро. Обе стройки идут полным ходом», - отметил Сергей Собянин.

Центральный стадион «Динамо» был построен в 1928 г. Частичная реконструкция стадиона была проведена к Олимпиаде-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 г. 22 ноября 2008 г. на стадионе «Динамо» прошёл прощальный матч, после чего его закрыли на комплексную реконструкцию.