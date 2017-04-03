Спорт

Алексей Мирный
3 Апреля, 2017 13:27

Спорткомплекс «Динамо» станет одним из крупнейших в Москве

Центральный стадион «Динамо» в Москве.
Источник фото: sdelanounas.ru
Москва, 03 Апреля - DIXINEWS.

3 апреля Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции стадиона «Динамо».

Также он посетил расположенную рядом стройку станции метро «Петровский парк» Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.

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«В районе "Динамо" идет большая стройка. С одной стороны, здесь возводится спортивный и культурно-развлекательный парк, ядром которого будет обновленный стадион "Динамо". Наряду с "Лужниками" и "Парком легенд" на ЗИЛе, "Динамо" станет крупнейшим центром активного отдыха, спорта, культуры и развлечений Москвы. Ежегодно сюда будут приходить миллионы людей. С другой стороны, в районе "Динамо" идет строительство важнейшего транспортного объекта - Третьего пересадочного контура метро. Обе стройки идут полным ходом», - отметил Сергей Собянин.

Центральный стадион «Динамо» был построен в 1928 г. Частичная реконструкция стадиона была проведена к Олимпиаде-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 г. 22 ноября 2008 г. на стадионе «Динамо» прошёл прощальный матч, после чего его закрыли на комплексную реконструкцию.

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