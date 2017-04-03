Опубликован рейтинг самых добрых городов страны

Общественная палата РФ опубликовала рейтинг самых добрых городов России, составляемый в рамках всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел.

По итогам первого месяца с большим отрывом лидирует Санкт-Петербург, второе место занимает Казань, а третье – Химки. В десятку самых добрых городов попали Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец.

В основу рейтинга, как и в прошлом году, легло количество добрых дел, выполненных жителями российских городов в рамках всероссийской акции. Полная версия рейтинга опубликована на сайте акции добродела.рф.

«Результаты первого месяца работы нашего проекта #МарафонДобрыхДел показали, что люди крайне озабочены состоянием окружающей среды и готовы прилагать собственные силы и средства для разрешения экологических проблем. На сегодняшний день в нашей акции уже приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов», - заявила член ОП РФ, инициатор акции Елена Сутормина.

По ее словам, самыми востребованными заданиями акции оказались составление народной карты пунктов приема вторсырья, уборка окрестных территорий и создание экологических плакатов.

«Однако мы отметили, что у людей мало информации о правовых механизмах решения тех или иных экологических проблем. Поэтому со своей стороны в рамках проекта мы продолжим работу по созданию различных справочных материалов», - добавила общественница.

Также, как отметила член Общественной палаты РФ, у каждого города по-прежнему есть возможность включиться в борьбу до 1 июня и попасть в десятку самых добрых городов страны.

Напомним, всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел, организованная Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Российским фондом мира и Ассоциацией волонтерских центров, стартовала 1 марта. Главная цель акции — формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Зарегистрироваться для участия можно на сайте добродела.рф. Акция проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ.