Происшествия

Никита Белов
3 Апреля, 2017 10:43

В регионах юга Восточной Сибири и Дальнего Востока ведут борьбу с лесными пожарами

Тушение травы.
Автор фото: Федеральное агентство лесного хозяйства
Источник фото: dixinews.ru
Амурская область, 03 Апреля - DIXINEWS.

В регионах юга Восточной Сибири и Дальнего Востока продолжается борьбы с лесными пожарами, возникшими от самовольных выжиганий сухой травы.

Прошедшие выходные дни характеризовались вспышкой лесных пожаров в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Приморском крае, Еврейской автономной области и Амурской области.

Лесные пожары возникли от перехода в лес огня массовых самовольных выжиганий сухой травы на сопредельных землях сельхозназначения, госземзапаса и иных категорий, а также от неосторожного обращения с огнем в лесу. Наиболее сложная ситуация сложилась в Забайкальском крае.

1 и 2 апреля муниципальными властями был введен режим ЧС в Читинском и Хилокском районах региона.

Для борьбы с огнем группировка лесопожарных сил и техники во всех регионах была увеличена более, чем в 2 раза, и на 2 апреля составила 824 человека и 179 единиц наземной техники. В Амурской области и Забайкальском крае была проведена переброска лесопожарных сил из негоримых в горимые районы. 1 и 2 апреля в Забайкальском, Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и Республике Бурятия было ликвидировано 49 лесных пожаров на площади около одной тысячи га и локализован 21 пожар на площади 200 га.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по ситуации на утро 3 апреля проводились работы по тушению 35 лесных пожаров на площади 2 439 га, в том числе:

- 16 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 442 га в Забайкальском крае;
- 8 пожаров на землях лесного фонда на площади 830 га в Амурской области;
- 8 пожаров на землях лесного фонда на площади 133 га в Республике Бурятия;
- 2 пожаров на землях лесного фонда на площади 12 га в Еврейской АО;
- 1 пожара на землях обороны и безопасности на площади 22 га в Забайкальском крае.

По данным системы космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз о «горячих» точках и информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства по определению данных точек, за прошедшие и текущие сутки (на 09:30 мск 3 апреля) количество и площади несанкционированных выжиганий сухой травы на землях сельхозначения и иных категорий составили:

в Забайкальском крае– 54 «горячие» точки на площади более 39 тысяч га;
в Амурской области - 27 «горячих» точек на площади более 20 тысяч га;
в Приморском крае - 52 «горячие» точки на площади более 15 тысяч га;
в Еврейской автономной области - 3 «горячие» точки на площади более 2,8 тысяч га;
в Республике Бурятия - 6 «горячих» точек на площади более 1,8 тысячи га.

В ходе Правительственного часа в Совете Федерации 23 марта заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Г.Хлопонин подчеркнул, что «Правительство внесло в Государственную Думу проект Федерального закона, в котором чётко определены полномочия пожарных служб МЧС России и субъектов Российской Федерации по пожарному надзору на землях сельхозназначения, запаса и иных категорий».

Режим ЧС действует в Хилокском и Читинском районах. Особый противопожарный режим введен на всей территории Приморского края, большей части Забайкальского края (в 25 муниципальных районах) и в Благовещенском, Серышевском и Зейском районах Амурской области.

На территории Забайкальского, Приморского краев, Республики Бурятия, Еврейской автономной области отмечается III (желтый) класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В Амурской области ожидается повышение класса пожарной опасности в лесах до III (желтого) класса в течение ближайших трех суток. При III (желтом) классе лесные пожары могут возникать практически от любого источника огня.

Лесопожарную обстановка в регионах и меры, принимаемые к ее стабилизации, взяты на особый контроль оперативного штаба Федерального агентства лесного хозяйства.

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