В Екатеринбурге объявили войну экологическим выбросам

За несколько месяцев только по штрафам в сфере экологии взыскали порядка пятисот тысяч рублей.

Только за три месяца 2017 года Екатеринбургским специализированным отделом по взысканию административных штрафов УФССП России по Свердловской области возбуждено 97 исполнительных производств по взысканию административных штрафов в сфере экологии, из которых 89 окончено.

Наиболее крупный штраф вынесен в отношении индивидуального предпринимателя по статье 8.8 КоАП РФ (Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению) в размере 75 тысяч рублей и взыскан в полном объеме.

Граждане не торопятся оплачивать штрафы по статье 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами), а попросту «мусорившие», затягивают с оплатой. Так, екатеринбуржец Михаил А. «накидал отходов» на тридцать тысяч рублей, а погашал штраф минимальными размерами по 500, а то и 300 рублей, потом и вовсе прекратил выплаты. Судебным приставам-исполнителям отдела по взысканию административных штрафов пришлось прибегнуть к принудительным мерам взыскания в виде ареста сотового телефона, находящегося у Михаила при себе. Штраф был оплачен в тот же день.

Всего в 2016 году на исполнении в УФССП России по Свердловской области находилось 665 исполнительных документов в сфере экологического законодательства на общую сумму 127 835 000 рублей, из них 487 о взыскании административных штрафов, 8 о взыскании уголовных штрафов, исполнительных листов о возмещении материального ущерба - 141, с конфискацией предмета правонарушения – 4, сносы, обеспечительные меры – 25.