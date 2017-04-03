Культура

Никита Белов
3 Апреля, 2017 10:27

Учёные и художники покажут пермякам «Облачный календарь»

Серия из двенадцати снимков создана учёными Пермского университета в коллаборации с художниками.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 03 Апреля - DIXINEWS.

В фойе киноцентра «Премьер» откроется научно-популярная выставка «Облачный календарь». Серия из двенадцати снимков создана учёными Пермского университета в коллаборации с художниками.

«Облачный календарь» позволит зрителям по-новому взглянуть на процессы в атмосфере и механизмы формирования погоды. Пермяки увидят, как выглядят циклоны, штормы и тайфуны из космоса.

«Облачный календарь» состоит из архивных снимков 2007—2014 годов. Все фото сделаны с метеоспутников «Terra» и «Aqua» и соответствуют двенадцати месяцам календарного года. Каждое фото сопровождает комментарий учёных из Центра космического мониторинга Пермского государственного национального исследовательского университета. В выставку включены снимки погодных аномалий. Так, в серию попал снимок, сделанный июне 2007-го, когда температура воздуха резко снизилась на 20 градусов и пошёл снег. А снимок, иллюстрирующий в «календаре» июль, сделан в 2010-м году, когда над Пермским краем появился феномен «вулканических облаков», вызванных пожарами в Нижегородской области.

«Мы видим, что изображения, имеющие сугубо научный характер, могут обладать художественной выразительностью: фотографии облаков напоминают абстрактную живопись Кандинского или Поллака и вполне могут служить источником эстетического наслаждения. Путь в науку часто начинается с визуального очарования научным дискурсом, а художественные практики могут стать новым форматом отечественной научно-популярной культуры, пришедшей в упадок после развала СССР», — комментирует выставку координатор Владимир Береснев, руководитель отдела новейших течений Пермской художественной галереи.

Выставка «Облачный календарь» организована в рамках проекта «ДНК: ДОСТОВЕРНО. НАУЧНО. КРАСИВО» при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермской краевой арт-резиденции.

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