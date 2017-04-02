Из 1300 человек вышедших сегодня на митинги, более 30 – задержаны

Сегодня 2 апреля в некоторых городах Российской Федерации по инициативе различных общественных организаций состоялись публичные мероприятия.

Большинство из них были согласованными, однако относительно немногочисленными.

«В Рязани и Иваново в них участвовало по 20 человек, в Якутске - 13 и в Барнауле - 40 человек. Среди наиболее многочисленных – мероприятия в Новосибирске - 400 человек, Самаре - 650 человек и Астрахани - 250 человек. В ходе данных публичных акций нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет.

В Москве, в ходе несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка, в районе Триумфальной площади задержан 31 человек. Все нарушители доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Перекрытия улиц и площадей столицы не проводились», - отмечается в релизе пресс-службы МВД.

В Санкт-Петербурге задержан один из участников несогласованного мероприятия. Сотрудники органов внутренних дел совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечили общественную безопасность в полном объеме.