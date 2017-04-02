В апреле ограничат движения по центру Москвы

Движение транспорта в центре столицы в апреле будет несколько ограничено в дни репетиций к параду 9 мая.

Главное управление МВД по Москве опубликовало расписание ограничения движение.

«В связи с тренировочными учениями, связанными с проведением военного парада на Красной площади 9 мая 2017 года, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 апреля с 07:00 до 09:30 и 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 29 апреля с 06:00 до 07:00 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком», - информирует МВД.

Государственная автоинспекция предлагает водителям заранее выбирать альтернативные маршруты и строго выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС.