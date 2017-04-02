Власть

Алексей Мирный
2 Апреля, 2017 18:34

В Москве теперь будет следить за таксистами

Такси в Москве.
Источник фото: ria.ru
Москва, 02 Апреля - DIXINEWS.

Департамент городского транспорта Москвы сообщает, что вводятся новые правила в работу столичных таксомоторных парков.

Об этом сегодня сообщили в пресс-релизе городские власти.

«С 1 апреля все компании-перевозчики обязаны передавать данные о действиях водителей. Нововведение также поможет увидеть, где такси паркуются и не занимают ли драгоценные места в чужом дворе, экономя на обустройстве служебной авто стоянки», поясняют в Департаменте.

Как и где ездят таксисты - будут следить с помощью специального электронного приложения. Такая мера введена с целью обеспечения безопасности пассажиров.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за минувший год
Глава Минвостокразвития проинспектировал стройку моста российско-китайской дружбы в ЕАО
Путин подписал поправки к закону о выплатах в автостраховании

Ночной арест: экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе отправлена за решетку
На съезде крупнейшей партии ЕС обсуждают Европу после «брексита»
Евгений Бурдинский о весеннем призыве
Магнитогорский "Металлург" - второй финалист Кубка Гагарина
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Из 1300 человек вышедших сегодня на митинги, более 30 – задержаны
Москва, 02 Апреля, 19:29.
В апреле ограничат движения по центру Москвы
Москва, 02 Апреля, 18:34.
В Москве теперь будет следить за таксистами
Ижевск, 02 Апреля, 14:04.
Рекламное агентство «Аура» захватывает Интернет
Омск, 01 Апреля, 17:10.
В Омске будет построена фан-зона для футбольных болельщиков
Новосибирск, 01 Апреля, 16:03.
На проекты благоустройства в Новосибирске будет направлено 340 млн рублей
Москва, 01 Апреля, 14:57.
«Автокод» - поможет сэкономить столичным водителям
Ижевск, 01 Апреля, 14:49.
ООО «Спецстрой» - рвётся в лидеры поставки лесоматериала
Москва, 01 Апреля, 14:30.
МИД России разыграл всех на 1 апреля
Москва, 01 Апреля, 14:19.
В ночь на 2 апреля возможно штормовое предупреждение - МЧС
Москва, 31 Марта, 17:24.
Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за минувший год
Москва, 31 Марта, 17:13.
Археологи в Москве обнаружили тайную комнату XVI века
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия