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Алексей Мирный
2 Апреля, 2017 18:34
В Москве теперь будет следить за таксистами
Москва, 02 Апреля - DIXINEWS.
Департамент городского транспорта Москвы сообщает, что вводятся новые правила в работу столичных таксомоторных парков.
Об этом сегодня сообщили в пресс-релизе городские власти.
«С 1 апреля все компании-перевозчики обязаны передавать данные о действиях водителей. Нововведение также поможет увидеть, где такси паркуются и не занимают ли драгоценные места в чужом дворе, экономя на обустройстве служебной авто стоянки», поясняют в Департаменте.
Как и где ездят таксисты - будут следить с помощью специального электронного приложения. Такая мера введена с целью обеспечения безопасности пассажиров.
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