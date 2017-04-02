В Москве теперь будет следить за таксистами

Департамент городского транспорта Москвы сообщает, что вводятся новые правила в работу столичных таксомоторных парков.

Об этом сегодня сообщили в пресс-релизе городские власти.

«С 1 апреля все компании-перевозчики обязаны передавать данные о действиях водителей. Нововведение также поможет увидеть, где такси паркуются и не занимают ли драгоценные места в чужом дворе, экономя на обустройстве служебной авто стоянки», поясняют в Департаменте.

Как и где ездят таксисты - будут следить с помощью специального электронного приложения. Такая мера введена с целью обеспечения безопасности пассажиров.