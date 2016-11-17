В Омске будет построена фан-зона для футбольных болельщиков

Омская область вошла в список регионов страны по формированию общественных пространств к ЧМ - 2018.

На набережной Оми в областном центре будет построена фан-зона для футбольных болельщиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Статус города-миллионника предполагает наличие в мегаполисе площадки для болельщиков, несмотря на то, что ни один матч мирового первенства не будет сыгран в Омске.

Площадка для болельщиков предполагает совмещение форматов фан-зоны и парка культуры.

Для благоустройства общественных пространств в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды определена территория вдоль Иртыша от Ленинградского моста до Метромоста и вдоль набережной Оми.

В рамках первого этапа реализации проекта будет обустроена площадка от улицы Бударина до набережной Оми. Здесь планируется разместить фан-зону для просмотра на большом экране матчей ЧМ - 2018.

Предполагается, что пространство будет использоваться жителями и гостями региона после проведения мирового первенства, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На строительство фан-зоны из федерального бюджета будет направлено 50 млн рублей.