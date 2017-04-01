Общество

Елена Малкова
1 Апреля, 2017 16:03

На проекты благоустройства в Новосибирске будет направлено 340 млн рублей

Новосибирск.
Источник фото: sibkray.ru
Новосибирск, 01 Апреля - DIXINEWS.

В Новосибирске создадут комфортные парки и приведут в порядок дворы с учетом мнения жителей города.

31 марта на рабочей группе в правительстве Новосибирской области были рассмотрены проекты благоустройства города.

В первую очередь будет обновлена Михайловская набережная, сообщают «Новосибирские новости».

Представленные на заседании рабочей группы проекты были одобрены. Стоит отметить, что Новосибирск стал первым городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где появилась концепция развития зеленых зон. Данная концепция была взята за основу для создания новых проектов благоустройства.

На реализацию проектов благоустройства в Новосибирске в этом году будет направлено 200 млн рублей из федерального бюджета и 140 млн рублей — из регионального бюджета.

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