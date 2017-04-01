ООО «Спецстрой» - рвётся в лидеры поставки лесоматериала

Среди предприятий занимающихся строительством в Удмуртской Республики активно выделяется Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой».

Их главный офис расположен в городе Ижевске, но деятельность фирмы постепенно распространяется не только на всю Республику, но и начала выходить за её границы.

Благодаря качеству материалов, предоставляемых ООО «Спецстрой», слаженной работе профессиональной команды, а также опыту топ-менеджмента компании, она занимает лидирующие позиции в своей отрасли.

«Наша компания предоставляет продукцию, изготовленную с соблюдением всех правил и условий производства. Опыт, накопленный в течение долгого времени, позволяет нам гарантировать качество и лучшую цену», - отмечает Евгений Крылов - директор ООО «Спецстрой».

Древесина, поставляемая предприятием «Спецстрой», является продукцией наиболее высокого качества. Только опытные специалисты могут отбирать необходимое сырьё, обеспечивая при этом поступление нужных объёмов.

«Хорошее фанерное сырьё получается только из очень качественной древесины без сучков с диаметром более 20 см и менее 35 см. Именно такой берёзовый фанкряж поставляется российским заводам нашей компанией», - поясняет Евгений Крылов.

Не смотря на некоторый застой в данной отрасли, ООО «Спецстрой» постоянно наращивает обороты. Целью руководства, является лидерство на общероссийском рынке и выход на международных заказчиков.