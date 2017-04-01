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Алексей Мирный
1 Апреля, 2017 14:57
«Автокод» - поможет сэкономить столичным водителям
Москва, 01 Апреля - DIXINEWS.
Это новый государственный интернет-портал, который напомнит водителям о штрафе.
Это поможет пользователям оплатить штраф вовремя, в период, когда предоставляется скидка в 50%.
На портале «Автокод» появилась новая функция. Теперь зарегистрированные пользователи будут получать уведомления о штрафах, постановления о которых вынесли не более десяти дней назад. Информация об их количестве появится на верхней панели страницы ресурса.
«Новая функция позволит автовладельцам, заходя на сайт, получать оперативную информацию о наличии штрафов по данным, указанным в личном кабинете портала mos.ru, без дополнительных действий», - отметил Юрий Чулюков - руководитель направлений «Транспорт» и «Безопасность» Департамента информационных технологий города Москвы.
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