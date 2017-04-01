Политика

Алексей Мирный
1 Апреля, 2017 14:30

МИД России разыграл всех на 1 апреля

Здание МИД России.
Источник фото: KudaGo.com
Москва, 01 Апреля - DIXINEWS.

Министерство иностранных дел Российской Федерации разместило шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» на своей странице в Facebook.

«По вопросам вмешательства в выборы нажмите «три» и ждите начала избирательной компании», - рекомендует новый автоответчик.

На записи, которая пародирует звучащий при звонке в посольства России автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы «заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам» или «воспользоваться услугами русских хакеров».

«Обращаем Ваше внимание, в целях повышения качества услуг, все разговоры записываются», - говорится в заключительной части сообщения. Запись сделана на русском и английском языках.

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