В ночь на 2 апреля возможно штормовое предупреждение - МЧС

В связи с этим Министерство просят пешеходов и водителей соблюдать правила общественной безопасности.

Управление МЧС в Московской области через СМИ предупредило жителей о неблагоприятной погоде в ночь на 2 апреля.

В Подмосковье ожидается ветер, порывы которого местами могут достигать 18 м/сек. Также, в нашем регионе прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

МЧС, в связи с такой погодой, рекомендует водителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями. Пешеходам – обходить неустойчивые строения, дома с плохой кровлей, а также эстакады, мосты, трубопроводы и линии электропередач.