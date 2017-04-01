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Алексей Мирный
1 Апреля, 2017 14:19

В ночь на 2 апреля возможно штормовое предупреждение - МЧС

Источник фото: news.rambler.ru
Москва, 01 Апреля - DIXINEWS.

В связи с этим Министерство просят пешеходов и водителей соблюдать правила общественной безопасности.

Управление МЧС в Московской области через СМИ предупредило жителей о неблагоприятной погоде в ночь на 2 апреля.

В Подмосковье ожидается ветер, порывы которого местами могут достигать 18 м/сек. Также, в нашем регионе прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

МЧС, в связи с такой погодой, рекомендует водителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями. Пешеходам – обходить неустойчивые строения, дома с плохой кровлей, а также эстакады, мосты, трубопроводы и линии электропередач.

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