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Алексей Мирный
31 Марта, 2017 17:24
Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за минувший год
Москва, 31 Марта - DIXINEWS.
Премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался о доходах за 2016 год.
Налоговые декларации также подали и другие члены кабинета министров, об этом сообщила сегодня пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
«Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров», - сказала она.
Напомним, что в 2015 году глава российского правительства Дмитрий Медведев заработал около 8,8 миллиона рублей. В то же время самым богатым чиновником кабмина, оказался Михаил Абызов - его доход превысил 455 миллионов рублей.
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