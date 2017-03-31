Власть

Алексей Мирный
31 Марта, 2017 17:24

Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за минувший год

Кабинет министров.
Источник фото: grozny-inform.ru
Москва, 31 Марта - DIXINEWS.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался о доходах за 2016 год.

Налоговые декларации также подали и другие члены кабинета министров, об этом сообщила сегодня пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

«Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров», - сказала она.

Напомним, что в 2015 году глава российского правительства Дмитрий Медведев заработал около 8,8 миллиона рублей. В то же время самым богатым чиновником кабмина, оказался Михаил Абызов - его доход превысил 455 миллионов рублей.

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