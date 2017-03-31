Культура

Алексей Мирный
31 Марта, 2017 17:13

Археологи в Москве обнаружили тайную комнату XVI века

Раскопки тайной комнаты XVI века.
Автор фото: Андрей Любимов
Источник фото: tass.ru
Москва, 31 Марта - DIXINEWS.

Археологи столицы обнаружили около 150 исторических артефактов периода XVI-XIX веков во время работ по программе благоустройства «Моя улица».

Открытие сделано в районе Новой площади и Лубянски.

Как сообщают на сайте мэрии, важнейшим открытием стала тайная комната, расположенная у фундамента Китайгородской стены. Она использовалась в XVI веке для подслушивания врагов, которые находились по другую сторону стены.

Как рассказал Леонид Кондрашев - главный археолог Москвы: «Небольшое помещение со сводчатыми стенами было обнаружено в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Комната, по его словам, встроена в Китайгородскую стену на уровне фундамента, где, как предполагают специалисты, находилась Богословская башня Китай-города».

Он также отметил, что за последний год, в ходе работ по программе «Моя улица», московские археологи обнаружили большое количество артефактов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Минкультуры определил номинантов премии «Памяти Т.А. Кибальчич»
В Нижнем Новгороде открылся I международный литературный фестиваль имени Максима Горького
Владимир Мединский: Интернет-пиратство бьет по авторскому кино

На съезде крупнейшей партии ЕС обсуждают Европу после «брексита»
Ночной арест: экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе отправлена за решетку
Евгений Бурдинский о весеннем призыве
Магнитогорский "Металлург" - второй финалист Кубка Гагарина
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за минувший год
Москва, 31 Марта, 17:13.
Археологи в Москве обнаружили тайную комнату XVI века
Москва, 31 Марта, 16:49.
В Москве открыли уникальный операционный блок Института Склифосовского
Москва, 31 Марта, 16:36.
Общественники обсудят планы географических экспедиций посвященных году экологии в России
Москва, 31 Марта, 16:24.
В Москве состоится церемония открытия онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@»
Москва, 31 Марта, 16:16.
Минкультуры определил номинантов премии «Памяти Т.А. Кибальчич»
Кудымкар, 31 Марта, 14:48.
В Кудымкаре сотрудник администрации подозревается в халатности при приемке дорожных работ
Челябинск, 31 Марта, 14:42.
Сотрудники транспортной полиции Златоуста по горячим следам раскрыли разбой
Чайковский, 31 Марта, 12:31.
ЗАО Птицефабрика «Чайковская» готова к посевной
Красноярск, 31 Марта, 11:54.
74 НКО получат реальную помощь по итогам форума «Сообщество»
Москва, 31 Марта, 08:48.
Система ОМС перечислила перечень заболеваний бесплатной медицинской помощи
Амурская область, 31 Марта, 08:40.
Глава Минвостокразвития проинспектировал стройку моста российско-китайской дружбы в ЕАО
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия