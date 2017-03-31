Археологи в Москве обнаружили тайную комнату XVI века

Археологи столицы обнаружили около 150 исторических артефактов периода XVI-XIX веков во время работ по программе благоустройства «Моя улица».

Открытие сделано в районе Новой площади и Лубянски.

Как сообщают на сайте мэрии, важнейшим открытием стала тайная комната, расположенная у фундамента Китайгородской стены. Она использовалась в XVI веке для подслушивания врагов, которые находились по другую сторону стены.

Как рассказал Леонид Кондрашев - главный археолог Москвы: «Небольшое помещение со сводчатыми стенами было обнаружено в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Комната, по его словам, встроена в Китайгородскую стену на уровне фундамента, где, как предполагают специалисты, находилась Богословская башня Китай-города».

Он также отметил, что за последний год, в ходе работ по программе «Моя улица», московские археологи обнаружили большое количество артефактов.