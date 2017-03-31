В Москве открыли уникальный операционный блок Института Склифосовского

Сегодня 31 марта Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и Мэр Москвы Сергей Собянин и открыли после капитального ремонта операционный блок в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Об этом говорится в пресс-релизе столичной мэрии.

«Развитие хирургии является одним из главных приоритетов программы "Столичное здравоохранение". Начиная с 2011 года, московские больницы и поликлиники получили 25 тысяч единиц современного хирургического оборудования, идет ремонт операционных. Создан специальный Симуляционный центр, в котором врачи обучаются проведению новых видов хирургических вмешательств. В результате - количество хирургических операций, выполненных в городских больницах, выросло на 30% (с 611 940 в 2011 году до 796 085 в 2016 году). В том числе свыше 600 операций было выполнено новейшими роботами "Да Винчи"», - отмечается в релизе.

В НИИ работают 571 врач (в т.ч. 2 академика РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 32 профессора, 82 доктора и 206 кандидатов медицинских наук), 1 162 человек среднего медицинского персонала, 185 научных сотрудников.

В 2011-2017 гг. за счёт бюджета города Москвы в НИИ имени Склифосовского было поставлено 1415 единиц современного медицинского оборудования на сумму свыше 2,6 млрд. рублей, включая 4 компьютерных томографа, 2 ангиографа, 2 магнитно-резонансных томографа, 1 Гамма-камера и 1 Гамма-нож, 355 единиц оборудования для операционных, 35 систем УЗИ.

В 2016 г. специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказали медицинскую помощь 68,4 тыс. пациентам, в т.ч. 34,5 тыс. было пролечено в стационаре.

Институт активно участвует в ключевых проектах модернизации московского здравоохранения, включая онкологическую программу, программу модернизации хирургической службы, программу улучшения помощи больным с инсультами и ряд других.