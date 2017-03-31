Общественники обсудят планы географических экспедиций посвященных году экологии в России

4 апреля состоится расширенная пресс-конференция, посвященная экологическим направлениям деятельности Общественной палаты РФ.

Также в ней примут участие члены Международного экологического движения «Живая Планета» и Российской Ассоциации Героев.

Первая часть пресс-конференции посвящена итогам первых трех месяцев российского Года экологии и презентации проектов, реализованных и запланированных к реализации в Год экологии и направленных на защиту и охрану окружающей среды.

В ходе пресс-конференции модератор и ведущий, член ОП РФ, академик РАЕН, профессор Николай Дроздов представит Маршрут международных экологов «Красноярск — Норильск» (апрель 2017 г.) в рамках III высокоширотной экологической экспедиции на Северный полюс.

Вторая часть пресс-конференции посвящена Миротворческой миссии «Северный полюс — 2017», приуроченной к 72 годовщине Великой Победы и 25-летию учреждения звания Герой Российской Федерации и 25-летию Российской Ассоциации Героев, объединившую в своем составе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, проживающих в 55 субъектах Российской Федерации.