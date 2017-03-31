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Алексей Мирный
31 Марта, 2017 16:24

В Москве состоится церемония открытия онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@»

Статуэтки фестиваля «Дубль дв@».
Источник фото: rg.ru
Москва, 31 Марта - DIXINEWS.

3 апреля в медиацентре «Российской газеты» состоится торжественное открытие VIII онлайн-кинофестиваля российского кино «Дубль дв@».

Мероприятие продлится до 13 апреля.

«Дубль дв@» - фестиваль российского кино, который проходит в интернете и бесплатно доступен каждому в любой точке планеты - его аудитория дошла до отметки в 300 000 посещений из 104 стран мира. Его задача - позволить лучшим отечественным картинам встретиться, наконец, со зрителями, дать им «вторую премьеру».

В этом году в программе фестиваля - 15 фильмов. В номинации «Полный метр» будут представлены ленты «Поездка к матери» (Михаил Косырев-Нестеров), «Мой убийца» (Костас Марсан), «Орлеан» (Андрей Прошкин), «Ангелы революции» (Алексей Федорченко), «Монах и бес» (Николай Досталь), «Сдается дом со всеми неудобствами» (Вера Сторожева), а также три фильма-дебюта: «Коробка» (Эдуард Бордуков), «Тэли и Толи» (Александр Амиров) и «Тряпичный союз» (Михаил Местецкий).

В категории «Короткий метр» зрители увидят дебютные картины Артура Сухонина «Колыбель» и Валерия Переверзева «Паноптикон». Здесь же будут представлены фильмы «Кому это нужно» (Владимир Непевный), «Ведьма» (Вера Водынски), «Фейк» (Иван Китаев) и «Ближе, чем кажется» (Наталия Беляускене). В конкурсе участвуют как фильмы признанных мастеров, так и талантливые дебюты. Будет также «Театральный антракт»: видеозаписи спектаклей «Зойкина квартира» по Михаилу Булгакову в постановке Владимира Панкова и «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца в режиссуре Ивана Поповски и Алексея Иващенко.

На фестивале два конкурса: полный и короткий метр. Голосуя за просмотренные фильмы, зрители могут определить будущих лауреатов Приза зрительских симпатий и Приза лучшему актеру / актрисе. Написав на форуме свои рецензии на картины, авторы получат шанс выиграть приз лучшему автору.

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