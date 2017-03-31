Минкультуры определил номинантов премии «Памяти Т.А. Кибальчич»

Министерство культуры Российской Федерации выдвинуло четырех кандидатов на премию ведомства «Памяти Т.А. Кибальчич», которая вручается в рамках фестиваля «Интермузей».

Премией награждаются музейные менеджеры - руководители музейных институций, внесшие вклад в развитие музейного дела России.

В 2017 году номинантами стали: директор Музея изобразительных искусств Республики Карелия Наталья Вавилова, директор Государственного военно-исторического и природного музея «Куликово поле» Владимир Гриценко, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, директор Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Николай Рубан.

Лауреат премии будет определен путем закрытого голосования Оргкомитета Фестиваля «Интермузей-2017» и объявлен на церемонии награждения победителей конкурсной программы 29 мая.

Премия Минкультуры России «Памяти Т. А. Кибальчич» учреждена в 2011 году в память о Татьяне Александровне Кибальчич. Которая являлась одной из инициаторов проекта «Интермузей» и его бессменным исполнительным директором в период с 1999 года по 2010 год.