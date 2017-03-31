В Кудымкаре сотрудник администрации подозревается в халатности при приемке дорожных работ

В Кудымкарском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара» по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в марте 2016 года между МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкар» и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на осуществление текущего ремонта участков улично-дорожной сети в гравийно-щебеночном исполнении.

Несмотря на выполнение работ подрядчиком с нарушением технического задания, несоответствие требованиям СНиП и ГОСТ, завышение объема выполненных работ, заказчиком были подписаны акты их приемки и произведена оплата в сумме более 8,5 млн. рублей. В ходе прокурорской проверки установлено, что фактически подрядчиком не выполнено работ на сумму более 1,5 млн. рублей, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету муниципального образования города Кудымкара и существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время в городской администрации проводятся обыски с целью изъятия проектной документации и по исполнению муниципального контракта. Органами предварительного следствия проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.