Криминал

Елена Малкова
31 Марта, 2017 14:42

Сотрудники транспортной полиции Златоуста по горячим следам раскрыли разбой

Источник фото: theins.ru
Челябинск, 31 Марта - DIXINEWS.

Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Златоуст Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте по факту нападения в целях хищения чужого имущества были установлены и задержаны два жителя поселка Кропачево Челябинской области.

30 марта 2017 года в Линейный отдел полиции на станции Златоуст с заявлением обратился 50-летний уроженец Республики Башкортостан.

Мужчина сообщил транспортным полицейским, что на станции Кропачево во время ожидания поезда сообщением «Челябинск – Москва» на посадочной платформе двое неизвестных людей попытались отнять у него личные вещи и деньги, угрожая при этом предметом, похожим на пистолет.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно предприняли меры по задержанию преступников по горячим следам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ЛОП на станции Златоуст установили и задержали двух подозреваемых. Ими оказались официально нигде не работающие местные жители, которые ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления. Предполагаемое оружие было изъято.

В связи с тем, что один из злоумышленников несовершеннолетний все материалы переданы в Челябинский следственный отдел на транспорте Уральского СУ на транспорте СК России.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в настоящее время злоумышленники задержаны по подозрению в совершении преступления в соответствии со статьями 91, 92 УПК РФ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омске главный бухгалтер садоводческого товарищества присвоила более 1 млн рублей
В Новосибирской области вынесен приговор бывшему чиновнику за хищение свыше 10 млн рублей
Таможенниками ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая поставки наркотиков

Магнитогорский "Металлург" - второй финалист Кубка Гагарина
Ночной арест: экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе отправлена за решетку
Евгений Бурдинский о весеннем призыве
Магадан становится доступнее: началась продажа льготных билетов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за минувший год
Москва, 31 Марта, 17:13.
Археологи в Москве обнаружили тайную комнату XVI века
Москва, 31 Марта, 16:49.
В Москве открыли уникальный операционный блок Института Склифосовского
Москва, 31 Марта, 16:36.
Общественники обсудят планы географических экспедиций посвященных году экологии в России
Москва, 31 Марта, 16:24.
В Москве состоится церемония открытия онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@»
Москва, 31 Марта, 16:16.
Минкультуры определил номинантов премии «Памяти Т.А. Кибальчич»
Кудымкар, 31 Марта, 14:48.
В Кудымкаре сотрудник администрации подозревается в халатности при приемке дорожных работ
Челябинск, 31 Марта, 14:42.
Сотрудники транспортной полиции Златоуста по горячим следам раскрыли разбой
Чайковский, 31 Марта, 12:31.
ЗАО Птицефабрика «Чайковская» готова к посевной
Красноярск, 31 Марта, 11:54.
74 НКО получат реальную помощь по итогам форума «Сообщество»
Москва, 31 Марта, 08:48.
Система ОМС перечислила перечень заболеваний бесплатной медицинской помощи
Амурская область, 31 Марта, 08:40.
Глава Минвостокразвития проинспектировал стройку моста российско-китайской дружбы в ЕАО
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия