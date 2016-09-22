Сотрудники транспортной полиции Златоуста по горячим следам раскрыли разбой

Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Златоуст Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте по факту нападения в целях хищения чужого имущества были установлены и задержаны два жителя поселка Кропачево Челябинской области.

30 марта 2017 года в Линейный отдел полиции на станции Златоуст с заявлением обратился 50-летний уроженец Республики Башкортостан.

Мужчина сообщил транспортным полицейским, что на станции Кропачево во время ожидания поезда сообщением «Челябинск – Москва» на посадочной платформе двое неизвестных людей попытались отнять у него личные вещи и деньги, угрожая при этом предметом, похожим на пистолет.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно предприняли меры по задержанию преступников по горячим следам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ЛОП на станции Златоуст установили и задержали двух подозреваемых. Ими оказались официально нигде не работающие местные жители, которые ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления. Предполагаемое оружие было изъято.

В связи с тем, что один из злоумышленников несовершеннолетний все материалы переданы в Челябинский следственный отдел на транспорте Уральского СУ на транспорте СК России.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в настоящее время злоумышленники задержаны по подозрению в совершении преступления в соответствии со статьями 91, 92 УПК РФ.