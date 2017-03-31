ЗАО Птицефабрика «Чайковская» готова к посевной

Закрытое акционерное общество Птицефабрика «Чайковская», как и многие другие компании аграрной отрасли, в данный период ведёт активную подготовку к посевным работам.

Около 3500 гектар будет засеяно предприятием в этом году, что на целых 200 Га больше, чем в предыдущем.

Погода этой весной оказалась довольно холодной и если в минувшем 2016 году посевная началась 29 апреля, то в этом году, аграрии могут её отложить дней на 10, а то и на две недели. Об этом рассказывает ведущий агроном ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Андрей Васильевич Макаров. «Выйдем на демонстрацию 1-го мая, отпразднуем День Победы и потом уже примемся за работу», - добавляет он.

Точное время посева разрабатывается специальными научными методами и зависит не только от погоды, но от многих других факторов, таких, как состояние промерзания грунта, выводок насекомых и прочее. Точные даты будут известны, когда погода позволит начать делать расчёты.

Посевные площади будут заняты в основном яровой пшеницей, под неё уйдет 2400 гектар. Около 700 гектар для озимых. На 200 гектарах будет выращиваться однолетка – витаминизированное растения для корма животных. Ещё 55 гектар отведено под посадку гороха.

Что касается посевного материала, то в этом году не обошлось без инноваций. Внедрение современных технологий в производство – одна из основных целей компании Птицефабрика «Чайковская». «В весенне-летнюю компанию 2017 года всего будет засеяно в землю 360 тонн посевного материала, что на 60 тонн больше чем в минувшем году. Как видите, мы постоянно растём и развиваемся», - отмечает Андрей Васильевич.

Количество материала, который обычно готовится к посеву, всегда больше, чем необходимо. Так и на Чайковской птицефабрике подготовлено и протравлено от вредителей около 500 тонн зерна.

Не всё оно будет засеяно в этом сезоне, однако оно подстрахует хозяйство на случай природных бедствий и катаклизмов, когда урожай может погибнуть и его придётся в экстренном режиме засеивать вновь. Каждый агроном надеется, что этого не случится, однако погода часто приносит нам сюрпризы и настоящие профессионалы, готовятся к любым внезапностям.

Гордостью сельхозпредприятия является вновь закупленный в этом году элитный посевной материал. «Он самого лучшего качества из всего возможного. Закуплено 12 тонн зерна высшего сорта «Вика яровая», люцерны - 4 тонны и еще одна тонна козятника восточного», - рассказывает агроном.

Таким образом, есть все основания считать Птицефабрику «Чайковская» одним из лучших аграрных предприятий Пермского края. Которое выводит отечественное сельское хозяйство на новый уровень.