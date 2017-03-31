74 НКО получат реальную помощь по итогам форума «Сообщество»

В Красноярске завершился форум активных граждан «Сообщество», который Общественная палата России традиционно организует в каждом федеральном округе.

В Сибири на форуме собралось более 700 гражданских активистов, представителей власти, бизнеса и СМИ, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

В первый образовательный день участников поделили на профильные аудитории так, что каждый смог узнать новую и полезную для себя информацию, чтобы применить ее затем в своей сфере.

Член Общественной палаты РФ, руководитель Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова на открытии форума отметила, что за третий год его существования удалось доказать, что этот формат по-прежнему невероятно востребован.

Во второй день на дискуссионных площадках обсуждались актуальные и важные темы - доступ НКО на рынок соцуслуг, экология, волонтерство, развитие ресурсных центров и взаимодействие бизнеса и общественных организаций.

Важной частью форума стала так называемая акселерация проектов. Это формат быстрых встреч-презентаций социальных инициатив НКО социально ответственному бизнесу, представителям федеральной и региональной власти и СМИ. Результатом таких презентаций стали соглашения о потенциальном сотрудничестве. Это значит, что после форума проект будет более детально рассмотрен и партнерами будет выработана система взаимодействия и помощи конкретному НКО. Всего на форуме было заключено 74 таких соглашения. Отметим, что эта цифра побила рекорд предыдущего форума в ЦФО. В Ярославле было заключено 60 соглашений.

Филипп Воронин, Советник Министра труда и социальной защиты РФ пригласил к сотрудничеству 6 сибирских НКО. «Приятно, что в стране столько неравнодушных людей, готовых вкладывать все свои ресурсы на благо общества. Я обязательно подробнее ознакомлюсь с каждым из презентованных мне проектов и найду возможность помочь не только обозначенным 6-ти проектам», - комментирует Филипп. Он также отметил Алтайский край как самый активный – НКО из Барнаула презентовали ему наибольшее число проектов.

Заключенные в конце февраля на форуме в Ярославле соглашения уже начинают реализовываться – так например, тверской проект «Подари дрова» и портал «Госвопрос.ру» уже выпустили электронный гайд по оказанию помощи пенсионерам, в ближайшее время готовится к выпуску печатное методическое пособие.

Форум активных граждан «Сообщество»:

Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняло более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал Итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил Президент Российской Федерации.