Система ОМС перечислила перечень заболеваний бесплатной медицинской помощи

Некоммерческая организация Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) разъяснил вопрос об оказании бесплатной медицинской помощи с помощью перечня заболеваний.

Как сообщили в ведомстве, российским гражданам должна быть оказана медицинская помощь совершенно бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях:

• инфекционные и паразитарные болезни;• новообразования;• болезни эндокринной системы;• расстройства питания и нарушения обмена веществ;• болезни нервной системы;• болезни крови, кроветворных органов;• отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;• болезни глаза и его придаточного аппарата;• болезни уха и сосцевидного отростка;• болезни системы кровообращения;• болезни органов дыхания;• болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);• болезни мочеполовой системы;• болезни кожи и подкожной клетчатки;• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;• травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;• врожденные аномалии (пороки развития);• деформации и хромосомные нарушения;• беременность, роды, послеродовой период и аборты;• отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;• симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В случае возникновения вопросов по получению медицинской помощи, специалисты и эксперты рекомендуют обращаться в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.