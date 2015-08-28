Общество

Никита Белов
31 Марта, 2017 08:48

Система ОМС перечислила перечень заболеваний бесплатной медицинской помощи

Медицинская помощь.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 31 Марта - DIXINEWS.

Некоммерческая организация Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) разъяснил вопрос об оказании бесплатной медицинской помощи с помощью перечня заболеваний.

Как сообщили в ведомстве, российским гражданам должна быть оказана медицинская помощь совершенно бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях:

Инфографика ОМС.
• инфекционные и паразитарные болезни;
• новообразования;
• болезни эндокринной системы;
• расстройства питания и нарушения обмена веществ;
• болезни нервной системы;
• болезни крови, кроветворных органов;
• отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
• болезни глаза и его придаточного аппарата;
• болезни уха и сосцевидного отростка;
• болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
• болезни мочеполовой системы;
• болезни кожи и подкожной клетчатки;
• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
• травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
• врожденные аномалии (пороки развития);
• деформации и хромосомные нарушения;
• беременность, роды, послеродовой период и аборты;
• отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
• симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В случае возникновения вопросов по получению медицинской помощи, специалисты и эксперты рекомендуют обращаться в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

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