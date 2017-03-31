Глава Минвостокразвития проинспектировал стройку моста российско-китайской дружбы в ЕАО

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в ЕАО посетил место строительства железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское – Тунцзян (КНР). Он пообщался с подрядчиками, осмотрел площадки под основания второй и третьей опор моста.

По словам строителей, на сегодня существует отставание от графика на 45 дней, но оно постепенно сокращается. Сейчас полностью готова первая опора моста, ведутся работы по обустройству 2,3 и 4 опор.

«Проблемы решены. Стройка идет. Процесс вошел в рабочий ритмичный график, - отметил Александр Галушка. - Если есть такие текущие вопросы, мы сегодня их обсудили, они все решаемые, все носят рабочий характер».

Это первый железнодорожный мост между Россией и КНР. Его длина – 2,209 км, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Планируемый срок запуска моста – июнь 2018 года. По мнению главы Минвостокразвития, сроки сомнений не вызывают, но уже сейчас необходимо решать вопрос организации пункта пропуска.

«Необходимо оборудовать пункт пропуска не только для насыпных грузов, но и для иных грузов. Для того чтобы этот транспортный переход был универсальным, мог работать в обе стороны, - сказал Александр Галушка. – Мы видим хорошую перспективу, хороший вклад в развитие экономики Дальнего Востока, Еврейской автономной области».

Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. При этом, как заявил Министр, мосты Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ, не единственные проекты в строительстве трансграничной инфраструктуры.

«Мы обсуждали ряд проектов с нашими китайскими партнерами, понимаем, что от этого будет взаимная выгода и России, и Китаю, - подчеркнул Александр Галушка. – Это практическое сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса шелкового пути, о чем наши лидеры наших стран договорились. И это сопряжение оно и складывается из таких конкретных строек, конкретных проектов, конкретных дел, которые сегодня реализуются в рамках нашего сотрудничества».