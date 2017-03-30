Бизнес

Алексей Мирный
30 Марта, 2017 16:18

ТД «Камский» - выходит на федеральный рынок стройматериалов

Кровельные и отделочные работы.
Источник фото: dixinews.ru
Ижевск, 30 Марта - DIXINEWS.

Торговый дом «Камский» в Ижевске прочно занял место лидера среди предприятий-поставщиков материалов и расходников для строительного бизнеса.

Даже учитывая нестабильный рынок строительства, благодаря опыту и профессионализму, ТД «Камский» легко удерживается среди наиболее мощных компаний не только в регионе, но и по всей Российской Федерации.

Компания ведёт свою деятельность в Башкортостане, Пермском крае, Удмуртии и Татарстане. Эта фирма принимала участие в различных проектах по развитию инфраструктуры. Строительные программы муниципального, регионального и федерального уровня всегда могут рассчитывать на своевременную поставку стройматериалов этим подрядчиком.

«ТД «Камский» занимается комплексными поставками материалов для отделочных и кровельных работ, лакокрасочных материалов, пиломатериалов, керамической плитки и других специальных материалов», - указано в презентации компании.

На протяжении многих лет торговый дом «Камский» завоёвывает авторитет среди бизнесменов, занимающихся строительством. В условиях жесткой конкурентной борьбы это всегда непросто, однако это предприятие уверенно себя чувствует на фоне своих оппонентов.

«Для того чтобы занять лидирующие позиции на рынке, мы в своей работе сделали упор на высокое качество продукции и адекватные цены для партнёров, - поясняет Владислав Миронов - руководитель предприятия, - Мы предлагаем оптимальное взаимодействие нашим партнерам. Наше предприятие реализует индивидуальный подход к каждому клиенту. В своей работе мы готовы к сотрудничеству, как с организациями, так и с частными лицами».

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