С 1 апреля ввозить товары авиатранспортом можно только после предварительного уведомления

ФТС России уведомили участников внешнеэкономической деятельности, что с 1 апреля 2017 года вводится обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.

Об этом сообщается сегодня в пресс-релизе ФТС России.

«Предварительная информация используется таможенными органами для принятия предварительных решений по выбору объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе для подготовки решений о разгрузке воздушных судов. Предварительная информация включает в себя сведения о воздушном судне и маршруте полета, а также сведения о ввозимом товаре, указанные в транспортных (перевозочных) документах (сведения приводятся по каждому документу)», - отмечается в релизе ФТС.

Представление информации может осуществляться посредством специального web-портала. Он обеспечивает возможность представления участниками внешнеэкономической деятельности предварительной информации о товарах и транспортных средствах в электронной форме до прибытия.