Экономика

Алексей Мирный
30 Марта, 2017 15:17

С 1 апреля ввозить товары авиатранспортом можно только после предварительного уведомления

ФТС России.
Источник фото: customs.ru
Москва, 30 Марта - DIXINEWS.

ФТС России уведомили участников внешнеэкономической деятельности, что с 1 апреля 2017 года вводится обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.

Об этом сообщается сегодня в пресс-релизе ФТС России.

«Предварительная информация используется таможенными органами для принятия предварительных решений по выбору объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе для подготовки решений о разгрузке воздушных судов. Предварительная информация включает в себя сведения о воздушном судне и маршруте полета, а также сведения о ввозимом товаре, указанные в транспортных (перевозочных) документах (сведения приводятся по каждому документу)», - отмечается в релизе ФТС.

Представление информации может осуществляться посредством специального web-портала. Он обеспечивает возможность представления участниками внешнеэкономической деятельности предварительной информации о товарах и транспортных средствах в электронной форме до прибытия.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
«Одноклассники» запускают собственный онлайн-магазин
Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток
Информационные технологии будут внедрять в сельское хозяйство

40 стран не приняли участия в переговорах о запрете ядерного оружия
Володин: погромы банков на Украине идут с согласия Европы
Громкий приговор в Свердловской области: за что осудили экс-полицейских?
Правозащитники обвиняют США в гибели мирных граждан Ирака
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ТД «Камский» - выходит на федеральный рынок стройматериалов
Москва, 30 Марта, 15:17.
С 1 апреля ввозить товары авиатранспортом можно только после предварительного уведомления
Москва, 30 Марта, 14:59.
«Одноклассники» запускают собственный онлайн-магазин
Нижний Новгород, 30 Марта, 14:57.
В Нижнем Новгороде открылся I международный литературный фестиваль имени Максима Горького
Москва, 30 Марта, 14:11.
На МКАДе фура разорвала автобус пополам
Москва, 30 Марта, 14:05.
Умер Алексей Абрикосов - Нобелевский лауреат по физике
Москва, 30 Марта, 13:16.
Жители столицы поддержали проект благоустройства улиц города
Москва, 30 Марта, 12:56.
Владимир Мединский: Интернет-пиратство бьет по авторскому кино
Москва, 30 Марта, 12:43.
В Общественной палате выберут лучшую домохозяйку
Красноярск, 30 Марта, 08:35.
Красноярск намерен провести у себя чемпионат мира по хоккею с мячом
Москва, 29 Марта, 17:22.
Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток
Москва, 29 Марта, 17:14.
В музее «Бородино» намерены открыть новый военно-патриотический лагерь
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия