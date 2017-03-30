Культура

Елена Малкова
30 Марта, 2017 14:57

В Нижнем Новгороде открылся I международный литературный фестиваль имени Максима Горького

На открытие фестиваля в Нижний Новгород приехали известные авторы.
Источник фото: nn-patriot.ru
Нижний Новгород, 30 Марта - DIXINEWS.

В Нижнем Новгороде 29 марта открылся I международный литературный фестиваль имени Максима Горького. Фестиваль будет проходить до 2 апреля.

В открытии фестиваля принял участие министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках фестиваля состоятся круглые столы по актуальным вопросам литературы, будут организованы встречи с писателями в школах, колледжах, университетах, библиотеках, книжных магазинах и на других площадках города. Также запланированы питчинги известных издательств, тематические мастер-классы, встречи с критиками, издателями, творческие вечера с участием известных писателей и драматургов.

На открытие фестиваля в Нижний Новгород приехали писатели Олег Рой, журналист и документалист Игорь Прокопенко, актриса и ведущая Яна Поплавская и другие знаменитые авторы. Всего на фестиваль приехали свыше 60 писателей, критиков, публицистов и исследователей литературы из разных городов России и зарубежных стран, в том числе из Польши, Китая, Болгарии, Армении, Грузии, Латвии, Молдавии.

Председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Бирман заявил, что главная задача мероприятия – это культурное и духовное развитие. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Нижегородской области, департамента культуры администрации Нижнего Новгорода и нижегородского отделения Союза писателей России.

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