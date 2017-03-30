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Алексей Мирный
30 Марта, 2017 14:59
«Одноклассники» запускают собственный онлайн-магазин
Москва, 30 Марта - DIXINEWS.
Здесь уже сейчас можно заказать фильмы, купить товары из магазинов одежды, а также другие товары.
Сейчас новая функция проходит тестирование.
Позже здесь появится возможность настраивать объявления прямо в ленте новостей. Администраторы групп-магазинов на своей онлайн-витрины могут добавлять категории товаров или отдельные позиции, а также услуги.
Монетизация этой функции будут проходить за счет таргетированной рекламы. С этой целью существует специальный инструментарий. Объявления размещаются с кнопкой «Связаться», через которую можно будет продвигать свои промопосты в федере с помощью платформы myTarget.
Напомним, что ноябре 2016 года «Одноклассники» также открыли возможность давать объявления о продаже. Другие соцсети уже давно запустили подобный функционал: к примеру, «Товары ВКонтакте» используют уже 1,2 млн пабликов.
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