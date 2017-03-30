ДТП

Алексей Мирный
30 Марта, 2017 14:11

На МКАДе фура разорвала автобус пополам

Пострадавший автобус.
Источник фото: russian.rt.com
Москва, 30 Марта - DIXINEWS.

На Московской кольцевой автомобильной дороге, недалеко от Капотни устраняется последствия крупной автоаварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.

Фура, въехала в автобус-гармошку и буквально разорвала его пополам.

Сообщается что, пассажирский длинномерный автобус следовал по маршруту №665, в то время как в него влетел груженый грузовик. Оба транспортных средства сильно пострадали, однако всё обошлось без жертв, так как автобус ехал пустой, без пассажиров.

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