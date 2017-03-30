|
Алексей Мирный
30 Марта, 2017 14:11
На МКАДе фура разорвала автобус пополам
Москва, 30 Марта - DIXINEWS.
На Московской кольцевой автомобильной дороге, недалеко от Капотни устраняется последствия крупной автоаварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.
Фура, въехала в автобус-гармошку и буквально разорвала его пополам.
Сообщается что, пассажирский длинномерный автобус следовал по маршруту №665, в то время как в него влетел груженый грузовик. Оба транспортных средства сильно пострадали, однако всё обошлось без жертв, так как автобус ехал пустой, без пассажиров.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия