На МКАДе фура разорвала автобус пополам

На Московской кольцевой автомобильной дороге, недалеко от Капотни устраняется последствия крупной автоаварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.

Фура, въехала в автобус-гармошку и буквально разорвала его пополам.

Сообщается что, пассажирский длинномерный автобус следовал по маршруту №665, в то время как в него влетел груженый грузовик. Оба транспортных средства сильно пострадали, однако всё обошлось без жертв, так как автобус ехал пустой, без пассажиров.