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Алексей Мирный
30 Марта, 2017 14:05
Умер Алексей Абрикосов - Нобелевский лауреат по физике
Москва, 30 Марта - DIXINEWS.
Советский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов умер сегодня в США. Ему исполнилось 88 лет.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Дмитрия Ливанова - бывшего министра образования.
Абрикосов родился в 1928 году в семье известных московских патологоанатомов. Большая часть его научной карьеры в СССР была связана с Институтом теоретической физики имени Л.Д. Ландау, здесь он работал в 1965-1988 годах.
Еще в 1991 году Абрикосов эмигрировал в США, там он занимался физическими исследованиями в Аргоннской национальной лаборатории штата Иллинойс, а также преподавал в местных ВУЗах. В 1999 году ученый получил американское гражданство.
В 2003 году Алексей Абрикосов, совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом, получил Нобелевскую премию в области физики за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».
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