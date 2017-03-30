Жители столицы поддержали проект благоустройства улиц города

Голосование было запущено в рамках проекта «Активный гражданин», где около 90% участвующих поддержали проекты благоустройства улиц Москвы.

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Всего в двух частях голосования приняли участие 175 817 и 174 481 человек. Самыми популярными стали проекты изменений на Тверской (69 726 проголосовавших), Большой Лубянке (61 000) и Пречистенке (60 354), а также Котельнической и Гончарной набережных (50 765). Их поддержали в среднем 87 процентов респондентов», - отмечено в пресс-релизе.

Наибольшее же количество «активных граждан» поддержали идею благоустройства Пречистенки - 89,33%. Второе место заняла Пречистенская набережная, здесь 89,31% и на третьем месте Каретный Ряд с 88,67 процентами.

Лишь около 5% участников голосования не поддержали проекты, примерно столько же отметили, что решать такие вопросы должны компетентные специалисты. У 2,5% респондентов были свои предложения, из власти учтут в дальнейшей своей работе.