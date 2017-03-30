Интернет-пиратство бьет по авторскому кино - Мединский

Такое мнение глава Минкультуры России высказал на заседании коллегии ведомства.

Один из вопросов коллегии был посвящен защите авторских прав в сети.

«Существует ошибочное мнение, что распространение пиратского контента касается исключительно крупных кинокомпаний, а авторское кино ничего не теряет», - сказал он, добавив, что исследование, проведенное совместно с киносетями, говорит об обратном.

«Большие компании, выпускающие крупные релизы, такие как «Экипаж», «Притяжение» и так далее, несут минимальные потери, так как у них достаточно большие сборы», - подчеркнул Министр. По его словам, они могут позволить себе потратить 10 млн. на борьбу с пиратством.

«Для выпускающих авторское, дебютное, детское кино, где бюджет составляет, как правило, 30-50 млн. рублей, тратить 10 млн. абсолютно бессмысленно, и именно это кино теряет по максимуму, - считает Владимир Мединский. - Мы фактически убираем с рынка такие фильмы, ставя их в полную зависимость от госдотирования, отставляя рынок голливудским картинам». С главой Минкультуры России согласился режиссер Карен Шахназаров, подчеркнув, что «реальные потери отрасли никто не знает». «Я думаю, что они исчисляются миллиардами», - добавил он.

Для защиты правообладателей Минкультуры России разработало ряд поправок, в том числе касающихся национальных фильмов. Для таких картин ведомство предлагает ввести упрощенную процедуру блокировки сайтов, где размещены их нелегальные копии.

«Мы предлагаем блокировать пиратский контент сразу по заявлению правообладателя, то есть он не должен обращаться в суд», - отметила, выступая на коллегии, глава Нормативно-правого департамента Минкультуры России Наталья Ромашова. Она пояснила, что правообладатель обращается в Министерство культуры, которое ведет реестр национальных фильмов, далее ведомство направляет письмо в Роскомнадзор, откуда операторам связи передаются требования по блокировке.

Владимир Мединский предложил дополнить этой поправкой законопроект Минкомсвязи, который находится на рассмотрении в Госдуме и уже прошел первое чтение. Он направлен на борьбу с производными сайтами или так называемыми «зеркалами». Законопроект позволяет быстрее принимать решения по блокировке «зеркал» перманентно заблокированных сайтов. Кроме того, он вменяет обязанность операторами поисковых систем убирать из выдачи сайты, подлежащие вечной блокировке и их производные.

«Норма Минкультуры России укладывается в общую концепцию закона о блокировке «зеркал» Минсвязи, которое поддерживает нашу идею досудебной ускоренной блокировки в части фильмов, имеющих сертификат национальных. Кроме того, у нас общая позиция в части поисковых систем», - сказал Министр культуры.

Также Владимир Мединский подчеркнул, что пакет поправок, разработанный Минкультуры России, в ближайшее время станет доступен для широкого общественного обсуждения.