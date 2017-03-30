Общество

Алексей Мирный
30 Марта, 2017 12:43

В Общественной палате выберут лучшую домохозяйку

Источник фото: lady.tut.by
Москва, 30 Марта - DIXINEWS.

31 марта в 14:00 в Общественной палате РФ пройдет финал всероссийского конкурса «Успешная мама».

Определятся победительницы в 12 номинациях. Это и многодетная мама, и бизнес-мама, и мама - общественный деятель и другие.

Организаторы конкурса Комиссия ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства, благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь», проект «Мама работает». Модератор мероприятия Юлия Зимова - член Комиссии ОП РФ.

Как отмечают организаторы: «Цель конкурса - показать, что женщина может успешно совмещать материнство и самореализацию в самых разных сферах. Среди задач конкурса - развитие и поддержка женского предпринимательства».

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