Спорт

Елена Малкова
30 Марта, 2017 08:35

Красноярск намерен провести у себя чемпионат мира по хоккею с мячом

Хоккей с мячом.
Источник фото: misanec.ru
Красноярск, 30 Марта - DIXINEWS.

Красноярск претендует на проведение мужского чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя исполнительной дирекции зимней Универсиады - 2019 Максима Уразова.

По словам Максима Уразова, чемпионат мог бы быть проведен в период с 2020 по 2022 год.

"Мы ведем переговоры и с национальной и международной федерациями о проведении чемпионата мира по бенди у нас. При таком стадионе, который появится у нас, мы сможем провести соревнование на высочайшем уровне, и это было бы прекрасное наследие Универсиады", - отметил Максим Уразов.

По его словам краевой центр готов принять и молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. В Красноярске в 2024 или 2028 гг. могут быть проведены и Юношеские олимпийские игры.

Стоит напомнить, что в ноябре 2018 года в краевой столице будет возведен крытый ледовый стадион для хоккея с мячом. Арена будет рассчитана на 7 тысяч зрителей.

Строительство стадиона осуществляется в рамках подготовки к Универсиаде-2019.

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