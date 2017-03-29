Финансы

Алексей Мирный
29 Марта, 2017 16:05

ООО «Департамент аудита» - профессионалы в бухгалтерии

Источник фото: pfgfx.ru
Ижевск, 29 Марта - DIXINEWS.

Бухгалтерская компания «Департамент аудита» является топом среди подобных предприятий города Ижевска.

На протяжении многих лет они занимаются бухгалтерским и юридическим обеспечением бизнеса в Удмуртской Республике.

Благодаря высокой степени ответственности, опыту и слаженному коллективу, «Департамент аудита» смог завоевать авторитет на местном рынке. Эти три основные качества, являются идеологией фирмы, которую её руководство пронесло спустя годы работы. Это три кита, на которых стоит работа данного предприятия.

«Компания оказывает услуги по защите прав, интересов клиентов в различных фискальных органах, сопровождению деловых сделок, содействию при налоговых проверках, финансовому анализу, созданию бухгалтерских программ и их внедрению. Компания «Департамент аудита» всегда предоставляет гарантию качества своим клиентам», - отмечает Евгений Ашихмин - директор ООО «Департамент аудита».

ООО «Департамент аудита» осуществляет комплексное бухгалтерское и юридическое обеспечение крупных коммерческих предприятий. Более 80 компаний пользуются услугами «Департамента». Постепенно, выйдя в лидеры своего региона, фирма расширяет свою деятельности и поиск заказов на территорию всей Российской Федерации.

«Наша компания завоевала доверие своих клиентов, став для них постоянным и надёжным партнёром в бизнесе. Основа сотрудничества с нашими клиентами - это профессиональный подход и гарантия надежности», - добавляет директор ООО «Департамент аудита».

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