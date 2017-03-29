Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток

Грузопоток на Дальний Восток Московского аэропорта Домодедово, признанного лучшим аэропортом России, за январь-февраль вырос на 90%.

Всего грузовые перевозки увеличились на 11,2%, составив 20,9 тыс. тонн.

Это, например, более чем в 1,7 раза превышает производство красной икры в Российской Федерации по итогам 2016 года.

На внутренних воздушных линиях грузопоток за два месяца 2017 года вырос на 8,3%, достигнув 9,9 тыс. тонн. Наибольший прирост грузопотока в абсолютном выражении показали рейсы, связывающие Москву и города Дальнего Востока: Якутск, Магадан и Анадырь. Грузопоток по этим направлениям в совокупности составил 897 тонн, что на 90% выше уровня, достигнутого за первые два месяца прошлого года.

На международных воздушных линиях грузопоток в январе-феврале 2017 года вырос на 13,9% до 11,0 тыс. тонн. Наибольший рост показали рейсы, связывающие Москву и Ереван, Дубай и Сингапур. Грузопоток по этим направлениям в совокупности составил 4,3 тыс. тонн, что на 60% больше прошлогодних показателей.