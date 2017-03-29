В музее «Бородино» намерены открыть новый военно-патриотический лагерь

Открыть круглогодичный военно-патриотический лагерь в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике предложил его директор Игорь Корнеев, представляя краткосрочную концепцию развития музея в Министерстве культуры Российской Федерации.

В числе других инициатив концепции: разработка собственных туристских маршрутов, расширение экспозиции и обновленный магазин сувениров.

«Есть предложение сделать круглогодичный военно-патриотический, военно-исторический лагерь, совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО). Процедура запущена», - сказал Корнеев.

В настоящий момент уже действует совместный с РВИО проект «Дорогами победы», в рамках которого в 2017 году музей планирует принять 12 тысяч детей. Также открыта гостиница культурно-исторического центра «Бородино». Она расположилась в двух корпусах бывшего детского лагеря. С момента ввода в эксплуатацию было получено 171,7 тыс. рублей внебюджетных средств.

Обновленный магазин сувенирной продукции планируется открыть к 1 июня. Новая линейка сувенирной продукции, по словам директора, позволит музею заработать не менее 3 миллионов рублей.

Кроме того, на 8 сентября намечено открытие выставки «Бородинское поле. Вехи истории» в Путевом дворце дворцово-паркового ансамбля. Также планируется обновление основных экспозиций с использованием современных мультимедийных технологий.

Музей-заповедник на месте Бородинского сражения - старейший из музеев, основанных на полях сражений. Датой основания считается 26 августа 1839 года, день 27-й годовщины битвы.