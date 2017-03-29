Общество

Алексей Мирный
29 Марта, 2017 17:01

Синоптики рассказали когда в Москву вернётся тёплая погода

Источник фото: ria.ru
Москва, 29 Марта - DIXINEWS.

Весна вернется в столицу ближе к выходным, а уже в понедельник ожидается температура до 13 градусов тепла.

Об этом сегодня сообщил представитель гидрометцентра «Фобос».

«Сейчас над нами проходят холодные воздушные массы, температура в дневные часы будет с трудом преодолевать нулевую отметку, а по ночам до 7-9 градусов мороза опускаться. Перестройка в атмосферный процессах начнется в выходные дни, когда ведущий северный поток, который сейчас принес холодный воздух, поменяется на юго-западный, и в московский регион будет поступать воздух из Средиземноморья», - пояснил синоптик.

Приход теплых воздушных масс, по последним данным метеорологов, приведет к резкому потеплению в Москве и области.

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