EBU может лишить Украину права проведения «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что не исключает возможность лишения Украины права проведения «Евровидении-2017», если та не решит ситуацию Самойловой до конца следующей недели.

Об этом сообщила в интервью швейцарскому изданию Blick Ингрид Делтенре - глава EBU.

«Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что «Евровидение» используют в политических играх», - отметила она. Делтенре также добавила, что этот конкурс предназначен не для «настраивания людей против друг друга». Также она и пригрозила вводом санкций против Украины.