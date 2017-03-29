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Алексей Мирный
29 Марта, 2017 16:46

EBU может лишить Украину права проведения «Евровидения»

Ингрид Делтенре - глава EBU.
Источник фото: blick.ch
Москва, 29 Марта - DIXINEWS.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что не исключает возможность лишения Украины права проведения «Евровидении-2017», если та не решит ситуацию Самойловой до конца следующей недели.

Об этом сообщила в интервью швейцарскому изданию Blick Ингрид Делтенре - глава EBU.

«Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что «Евровидение» используют в политических играх», - отметила она. Делтенре также добавила, что этот конкурс предназначен не для «настраивания людей против друг друга». Также она и пригрозила вводом санкций против Украины.

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