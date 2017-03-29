Путин оправил в отставку главу ГИБДД и других крупных чиновников

Президент России Владимир Путин освободил от должности Виктора Нилова - начальника ГИБДД.

Документ об отставке уже опубликован на портале официальной правовой информации.

В этом же указе главы государства обозначено, что от своих полномочий освобождаются руководитель СУ СК по Чукотскому автономному округу Сергей Давыдов, заместитель ФССП России Татьяна Игнатьева, начальник Управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы Александр Иванов, прокурор Новгородской области Андрей Кикоть, первого заместитель главы СУ СК по Кемеровской области Павел Муллин, а также уполномоченный при Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин.

О причинах кадровых решений не сообщается. Однако, РИА Новости сообщают версию, что Нилов мог быть уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе - на прошлой неделе ему исполнилось 62 года.

Виктор Нилов занимал должность руководителя ГИБДД с июня 2011 года. Звание генерал-лейтенанта полиции ему было присвоено в мае 2012-го.