Экономика

Алексей Мирный
29 Марта, 2017 16:09

Информационные технологии будут внедрять в сельское хозяйство

Уборка урожая.
Источник фото: Kapital.kz
Москва, 29 Марта - DIXINEWS.

Внедрение ИТ в сельское хозяйство обсудят на конференции «Информационные технологии на службе агропромышленного комплекса России».

Такое мероприятие будет проводиться впервые. Оно будет проходить при поддержке Минсельхоза России с 5 по 6 апреля.

Цель конференции – анализ применения информационных технологий в агропромышленном комплексе и оценка потенциала модернизации отрасли за счет массового применения ИТ-систем. В мероприятии примут участие директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь Козубенко, представители Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, Национального движения сберегающего земледелия и бизнеса.

«Мы должны обеспечить внедрение информационных технологий в работу каждого хозяйства. Сегодня рынку требуются отечественные программные продукты, и это серьезно стимулирует российских программистов», - отметил Игорь Козубенко. Участники сессий обсудят информационные технологии в социальной сфере села, связь для агропромышленного комплекса, ИТ-инфраструктуру, точное земледелие, логистику и ритейл, а также многие другие актуальные вопросы.

Ожидается, что в мероприятии примет участие более двухсот человек, среди которых руководители и специалисты ИТ-служб органов государственной власти, учреждений и крупных корпораций АПК, предприятий пищевой промышленности, ИТ-компаний и другие.

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