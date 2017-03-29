Гуманитарная программа «В добром крае – добрые дела!» поможет решению проблем на Дальнем Востоке

Масштабная гуманитарная программа «В добром крае – добрые дела!» поможет развитию социальной и общественной жизни на Дальнем Востоке и обеспечит поддержку, в том числе финансовую, проектов активных граждан и некоммерческих организаций для создания комфортной среды для жизни на Дальнем Востоке.

Программа была представлена в ходе заседания Общественного совета при Минвостокразвития России, состоявшегося 28 марта 2017 г. в Общественной палате Российской Федерации в формате видеомоста.

В работе заседания принял участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

По словам замминистра, вскоре площадка для обсуждения презентованной программы и других вопросов работы Общественного совета появится на сайте Минвостокразвития. "В апреле на сайте Министерства заработает специальный раздел, посвященный Общественному совету. Это будет ваша полноценная площадка для организации взаимодействия", - обратился Александр Крутиков к участникам заседания.

По информации пресс-службы Минвостокразвития, программа «В добром крае – добрые дела!» будет реализовываться в сферах образования, общественного сектора, культуры, религии, искусства и спорта.

«Основная цель программы – максимальное вовлечение населения Дальневосточного федерального округа в решение региональных проблем. Создание для людей комфортных условий для граждан - основа государственной политики. Поэтому, когда мы с вами решаем задачу поддержки НКО, мы способствуем созданию среды для жизни. Нашей с вами. Создаем такие условия, в которых жить хочется. И не хочется уезжать из региона», - пояснил председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

Партнерами программы выступят региональные администрации, общественные палаты и институты развития дальневосточных регионов, некоммерческие организации и активисты. Финансирование будет осуществляться за счет грантов, спонсорства, народного финансирования, средств, выделенных фондом «Соработничество» и других источников. Планируется масштабная информационная кампания.

В ходе заседания Сергей Габестро также рассказал о первых результатах работы Общественного совета, сформированного в начале 2017 года. Члены совета успели оценить по просьбе Министерства четыре значимых нормативных документа, сформировать рабочие группы по мониторингу программы «Дальневосточный гектар», комплексному развитию территорий, образованию, а также объединить экспертов дальневосточного региона в «экспертный клуб» при Общественном совете. Члены совета приняли участие в серии пресс-конференций и организовали встречи с общественниками во Владивостоке и Хабаровске.

В заседании также приняли участие заместитель директора Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое Правительство» Максим Прохоров, заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Денис Кузин, выступивший с докладом о работе агентства по программе «Дальневосточный гектар».